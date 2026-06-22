Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Zwei alkoholisierte Personen auf Pedelec verunfallen; Bispingen: Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem PKW

Heidekreis (ots)

21.06.2026/ Zwei alkoholisierte Personen auf Pedelec verunfallen

Soltau: Am frühen Sonntagmorgen kam es auf dem Radweg zwischen Wolterdingen und Soltau zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten zwei Personen gleichzeitig das Pedelec und stürzten. Bei dem Sturz wurden eine 25-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann leicht verletzt. Da vor Ort nicht geklärt werden konnte, wer das Pedelec geführt hatte, ordnete die Polizei bei beiden Beteiligten eine Blutentnahme an. Die Atemalkoholwerte lagen bei 1,78 und 2,03 Promille. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Darüber hinaus müssen sie mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die genauen Umstände des Geschehens sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch Radfahrer sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafbar machen können. Ab einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille gelten Radfahrer als absolut fahruntüchtig. Neben strafrechtlichen Folgen können auch Maßnahmen im Zusammenhang mit der Fahrerlaubnis drohen.

21.06.2026/Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem PKW

Bispingen: Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer kam es am Sonntagnachmittag in der Hauptstraße in Bispingen. Ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr verbotswidrig den Gehweg auf der linken Straßenseite. Im Einmündungsbereich zur Hützeler Straße kollidierte er ungebremst mit einem Auto. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Radfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,95 Promille fest. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 40-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet. Auch gegen die 48-jährige Fahrerin des beteiligten Pkw wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie steht im Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall. Die genauen Umstände des Geschehens sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell