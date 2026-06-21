POL-HK: 1. Schneverdingen, Kleinkraftrad in Brand gesetzt; 2. Schneverdingen, Taschendiebstahl
Polizeiinspektion Heidekreis (ots)
1. Schneverdingen, Kleinkraftrad in Brand gesetzt
In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in den frühen Morgenstunden an einem Verbindungsweg im Bereich der Gorch-Fock-Straße ein Kleinkraftrad in Brand gesetzt. Das Kleinkraftrad brannte komplett aus. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Die Feuerwehr Schneverdingen war bei den Löscharbeiten eingesetzt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193-982500 entgegen.
2. Schneverdingen, Taschendiebstahl
Am Samstagvormittag kam es in einem Discounter in der Marktstraße in Schneverdingen zu einem Taschendiebstahl einer Geldbörse. Die Geldbörse mit Bargeld und diversen Ausweisdokumenten wurde dem Geschädigten während des Einkaufens aus der Hosentasche entwendet. Täterhinwiese nimmt die Polizei Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193-982500 entgegen.
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