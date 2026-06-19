Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Diebstahl aus Selbstbedienungsstand; Suderbruch: Geschwindigkeitskontrollen in Suderbruch - Spitzenreiter fuhr 48 km/h zu schnell; etc.

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

05.06. - 08.06. / Diebstahl aus Selbstbedienungsstand Neuenkirchen: Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend, 05.06.2026, und Montagabend, 08.06.2026, einen landwirtschaftlichen Selbstbedienungsstand an der Rotenburger Straße in Neuenkirchen leergeräumt. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen die Täter sämtliche zum Verkauf angebotenen Waren, darunter Kartoffeln, Eier, Wurstwaren, Marmelade und Äpfel, ohne die dafür vorgesehene Bezahlung zu leisten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Verkaufsstandes beobachtet haben, sich bei der Polizei in Neuenkirchen, Tel. 05195/933970 zu melden.

18.06 / Geschwindigkeitskontrollen in Suderbruch - Spitzenreiter fuhr 48 km/h zu schnell (Foto in der Pressemeldung) Suderbruch: Im Rahmen der Verkehrsüberwachung führte die Polizei am Donnerstag zwischen 11:45 Uhr und 13:10 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in Suderbruch an der Bundesstraße 214 durch. Der Messbereich befindet sich vor der Ortsdurchfahrt in einem Bereich, in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt ist. Anlass der Kontrolle waren wiederholte Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern über überhöhte Geschwindigkeiten. Während der Kontrollzeit wurden insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die geringste gemessene Überschreitung lag bei 31 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Der höchste Verstoß wurde mit einer Überschreitung von 48 km/h registriert. Anwohner begrüßten die durchgeführte Verkehrsüberwachung und äußerten sich vor Ort positiv über die Kontrollmaßnahme. Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit weiterhin eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle ist. Weitere Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Suderbruch sind vorgesehen.

18.06. / Zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer in Soltau kontrolliert Soltau: Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag in der Celler Straße gleich zwei E-Scooter-Fahrer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol standen. Gegen 23:55 Uhr kontrollierten die Beamten einen 20-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,21 Promille. Zur gleichen Zeit wurde ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer überprüft. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 0,32 Promille festgestellt. Da für Fahrzeugführer unter 21 Jahren die gesetzliche Null-Promille-Grenze gilt, leiteten die Beamten gegen beide Heranwachsenden Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt. Die Polizei weist darauf hin, dass E-Scooter rechtlich als Kraftfahrzeuge gelten und somit auch für deren Fahrer die entsprechenden Alkoholvorschriften im Straßenverkehr Anwendung finden.

18.06. / Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt Walsrode: Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Verdener Straße und der Hermann-Löns-Straße ist am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr ein siebenjähriges Mädchen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 68-jähriger Walsroder mit seinem Mercedes die Verdener Straße und bog an einer ampelgeregelten Kreuzung bei Grünlicht nach rechts ab. Dabei übersah er offenbar die ebenfalls bei Grün die Fahrbahn querende Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind. Die Siebenjährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

19.06. / Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Munster / Ilster: Am Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße 49 im Bereich Ilster zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Munster schwer verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr mit seinem Leichtkraftrad die K 49, als er im Bereich einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Nach ersten Erkenntnissen könnten nicht angepasste Geschwindigkeit sowie die nasse Fahrbahn zum Unfall beigetragen haben. Der 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.

19.06. / Waldfläche in Brand geraten

Schneverdingen: In der Nacht zu Freitag wurde die Polizei zu einem Brand in einem Waldstück an der Langeloher Straße alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang unbekannter Ursache eine etwa zwei Quadratmeter große Fläche in Brand beziehungsweise begann zu glimmen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei in Schneverdingen, Tel. 05193/982500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell