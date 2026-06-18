Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Sicherheit erfahren - kriminalpolizeiliche Themenradtour (Foto anbei); Diebstahl aus Scheune; Unfall - Zeugen gesucht;

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Heidekreis (ots)

(Foto anbei) 17.06.2026 / Sicherheit erfahren - kriminalpolizeiliche Themenradtour Schneverdingen: Unter den Leitgedanken "Verkehrsprävention trifft Kriminalprävention" lud Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis am 17.06.2026 interessierte Seniorinnen und Senioren zu einer geführten Fahrradtour durch Schneverdingen ein. Nach der Begrüßung durch die Leiterin der Polizeistation Schneverdingen, Karen Wingert, erläuterte Frank Rohleder von der Verkehrswacht Heidekreis anhand aktueller Unfallzahlen die besonderen Risiken für Radfahrende im Straßenverkehr. Dabei wurde insbesondere auf die erhöhte Gefährdung von Pedelec-Nutzenden über 65 Jahren eingegangen. Anschließend startete die Gruppe bei bestem Wetter zu einer Rundfahrt durch das Stadtgebiet. An mehreren Punkten, die für Radfahrende besondere Herausforderungen oder Gefahren bergen, wurden Zwischenstopps eingelegt. Vor Ort wurden die jeweiligen Verkehrssituationen erläutert und praxisnahe Hinweise für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr gegeben. Das große Interesse der Teilnehmenden zeigte sich in zahlreichen Fragen, die von den Fachleuten ausführlich beatwortet wurden. Ein weiterer Schwerpunkt der Tour lag auf der Kriminalprävention. Auf einem Heide-Parkplatz informierten die Polizeibeamtinnen über die Gefahren, die von sichtbar im Fahrzeug zurückgelassenen Wertgegenständen ausgehen. Immer wieder nutzen Diebe die Gelegenheit, um durch eingeschlagene Fahrzeugscheiben an ihre Beute zu gelangen. Darüber hinaus sensibilisierten die Beamtinnen die Teilnehmenden für das Thema Taschendiebstahl. Insbesondere in den nicht videoüberwachten Supermärkten sollten Geldbörsen und Wertsachen stets körpernah getragen werden. Handtaschen, die während des Einkaufs im Einkaufswagen abgestellt werden, bieten Dieben oftmals leichte Gelegenheit. Nach einer gemütlichen Fahrt durch die Heideflächen erwartete die Gruppe dank der Unterstützung des Stadtpräventionsrates Schneverdingen eine kleine Stärkung. Dabei konnten Interessierte an einem mitgebrachten Fenster selbst ausprobieren, wie schnell Einbrecher Schwachstellen ausnutzen können, um in Gebäude einzudringen. Ergänzend erhielten sie praktische Tipps zum Einbruchschutz und zur Sicherung ihres eigenen Zuhauses. Hierfür bietet die Polizeiinspektion Heidekreis auch außerhalb dieser Tour Interessierten individuelle Beratungen vor Ort an. Anschließend begaben sich die Teilnehmenden auf die letzte Etappe zurück zur Polizeidienststelle. Nach rund drei Stunden endete die Themenradtour mit durchweg positivem Feedback. "Es war eine tolle Veranstaltung mit vielen hilfreichen Tipps. Einige Informationen waren auch für mich neu", resümierte ein Teilnehmer. Auch Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz zog ein positives Fazit: "Unser Ziel war es, insbesondere Seniorinnen und Senioren für die Themen Verkehrs- und Kriminalprävention zu sensibilisieren und ihnen konkrete Hilfestellungen für den Alltag zu geben. Die erste Themenradtour war innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. Die große Nachfrage und die zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigen, dass dieses Angebot auf großes Interesse stößt." Aufgrund der erfolgreichen Premiere plant das Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis bereits eine Fortsetzung dieses Präventionsangebotes. Für Fragen zu Einbruchschutz, Betrugsstraftaten oder sonstigen kriminalpolizeilichen Themen steht Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz unter 05191/9380-108 zur Verfügung.

16.06.2026 / Diebstahl aus Scheune

Rethem: In der Zeit vom 15.06.26 18.00 Uhr bis 16.06.26, 07.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Scheune in der Hederner Straße ein. Aus einem in der Scheune befindlichen Werkstattkomplex wurden diverse Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rethem unter 05165/291340 in Verbindung zu setzen.

15.06.2026/ Unfall - Zeugen gesucht

Rethem: Am 15.05.2026 gegen 11.40 Uhr kam es in der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall. Beim Einparken vor einem Elektronikgeschäft fuhr eine Frau mit ihrem PKW rückwärts gegen ein parkendes Fahrzeug. Nach einem kurzen Gespräch mit der Geschädigten, verließ die Frau die Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rethem unter 05165/291340 in Verbindung zu setzen.

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