Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Alkoholisierter Autofahrer landet im Graben

Heidekreis (ots)

16.06.2026 / Alkoholisierter Autofahrer landet im Graben

Soltau: Am Dienstagnachmittag kam ein 61-jähriger Autofahrer aus Soltau gegen 16:15 Uhr im Bereich der Einmündung Imbrock/Marbostel mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Dabei entstand erheblicher Flurschaden, zudem musste das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass der 61-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

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