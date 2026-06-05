Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) iPad aus Pkw gestohlen (0137839/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 03.06.2026 zum 04.06.2026 einen in der Schmöllnschen Straße abgestellten Pkw und entwendeten daraus ein Tablet.

Der 45-jährige Fahrzeugbesitzer hatte seinen Pkw am Abend des 03.06.2026 im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt. Als er am 04.06.2026 gegen 06:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeuginneren wurde anschließend ein iPad samt Zubehör entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro, der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schmöllnschen Straße bemerkt haben, sich bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (KB)

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