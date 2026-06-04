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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf der B175 (0137319/2026)

Greiz (ots)

Weida. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B175 / Am Schafberge wurde am Mittwochvormittag ein 73-jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann von der Straße Am Schafberge nach links auf die Bundesstraße 175 einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem in Richtung Burkersdorf fahrenden Sattelzug. Der 55-jährige Fahrer des Lastkraftwagens blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B175 für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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