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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Erneut Betrugsanrufe durch falsche Bankmitarbeiter (0137474/2026 und 0137652/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Betrugsanrufen durch angebliche Mitarbeiter von Geldinstituten. Am Mittwoch wurden der Polizei gleich zwei Fälle aus Altenburg bekannt, bei denen unbekannte Täter versuchten, an sensible Bankdaten von Seniorinnen zu gelangen.

In einem Fall kontaktierte ein Unbekannter eine 85-jährige Frau telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Unter dem Vorwand eines Datenabgleichs brachte er die Geschädigte dazu, ihre PIN preiszugeben.

Wenig später erhielt auch eine 86-jährige Altenburgerin einen ähnlichen Anruf. Der Täter gab sich diesmal als Mitarbeiter einer Sparkasse aus und forderte die Herausgabe von Kontodaten sowie der PIN. Nachdem die Frau die Daten zunächst mitgeteilt hatte, kamen ihr Zweifel. Sie informierte einen Nachbarn, der daraufhin die Polizei verständigte.

Ob in beiden Fällen finanzielle Schäden entstanden sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Banken und Sparkassen niemals telefonisch nach PIN-Nummern, TANs oder anderen sensiblen Zugangsdaten fragen. Wer entsprechende Anrufe erhält, sollte keine Auskünfte erteilen, das Gespräch umgehend beenden und sich im Zweifel direkt an sein Geldinstitut oder die Polizei wenden. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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