Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Aus leerstehendem Gebäude Kupferrohre und Kabel gestohlen (0137626/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 29.05.2026 bis zum 03.06.2026 gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Industriestraße. Aus dem Objekt entwendeten die Täter Kupferrohre sowie Kabel im wahrscheinlich fünfstelligen Gesamtwert.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bereits Teile des Diebesgutes für einen späteren Abtransport bereitgelegt. Durch die Tat entstand darüber hinaus erheblicher Sachschaden. Neben einer aufgebrochenen Tür wurden mehrere Wände beschädigt. Zudem trat Heizungswasser aus. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben, sich bei der Polizei zu melden.

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