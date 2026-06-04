Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ermittlungen wegen Volksverhetzung eingeleitet (0137212/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochmittag (03.06.2026) leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein. Gegen 12:55 Uhr spielte ein 17-jähriger deutscher Jugendlicher aus einer 12-köpfigen Gruppe von 14 bis 20-Jährigen an der Zentralen Umsteigestelle in der Heinrichstraße über eine Musikbox ein Lied mit nationalsozialistischem Bezug ab.

Das Musikstück war aufgrund der Lautstärke für zahlreiche Passanten deutlich wahrnehmbar. Der Bereich der Umsteigestelle war zum Tatzeitpunkt stark frequentiert.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten das zum Abspielen genutzte Mobiltelefon sowie die Musikbox sicher. Gegen den Jugendlichen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zudem erfolgte die Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten. (DL)

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