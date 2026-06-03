Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Flucht vor der Polizei mit mutmaßlich manipuliertem Moped

Altenburg (ots)

Nobitz. Am Montagabend (02.06.2026) versuchte eine Streifenbesatzung gegen 19:40 Uhr in Nobitz den Fahrer eines Simson-Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der 15-jährige Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Beamten und entzog sich der Kontrolle durch Flucht.

Im Verlauf der anschließenden Nacheile fuhr der Jugendliche mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Nobitz. Dabei entstand der Verdacht, dass das Kleinkraftrad technisch manipuliert wurde. Während seiner Flucht querte der Fahrer die Bundesstraße 180 und missachtete hierbei zwei vorfahrtsberechtigte Pkw und es kam nur knapp nicht zu einem Verkehrsunfall.

Anschließend befuhr der Fahrer die für den Fahrzeugverkehr gesperrte Kotteritzer Straße mit einer mutmaßlichen Geschwindigkeit von über 80 km/h. Die Verfolgung endete schließlich vorerst, als der Flüchtige über ein Feld fuhr und sich der weiteren Kontrolle entzog.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Fahrer an seiner Wohnanschrift bekannt gemacht werden. Gegen den 15-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie weiterer Verkehrsverstöße eingeleitet. Die Ermittlungen der Polizei Altenburger Land dauern an. (DL)

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