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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Unerlaubter Drohnenflug im Bereich der Justizvollzugsanstalt (0136617/2026)

Greiz (ots)

Hohenleuben. Am Montagabend (02.06.2026) wurde der Polizei ein Drohnenflug im Bereich der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben gemeldet.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen ließ ein 54-Jähriger gegen 19:03 Uhr von seinem Grundstück aus eine Drohne aufsteigen. Aufzeichnungen der Justizvollzugsanstalt zeigen, dass die Drohne mehrfach die Außenmauer der Einrichtung überflog. Der Flug dauerte insgesamt knapp zwei Minuten.

Da sich die Ortslage Hohenleuben in einem für Drohnenflüge gesperrten Bereich befindet, leiteten die Beamten der Polizei Greiz ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Luftverkehrsgesetz ein. Der verantwortliche Drohnenpilot wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen und räumte den Flug ein. Die eingesetzte Drohne wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Behörde geführt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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