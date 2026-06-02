Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Gefährliche Körperverletzung nach Hofwiesenparkfest - Polizei sucht Zeugen (0108584/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 03.05.2026 kam es gegen 00:25 Uhr im Bereich des Ausgangs zur Gebrüder-Häußler-Straße, gegen Ende des Hofwiesenparkfestes, zu mehreren aufeinanderfolgenden Körperverletzungsdelikten.

Zunächst beobachteten zwei Passanten, wie eine bislang unbekannte männliche Person von einem ebenfalls unbekannten Mann zu Boden gebracht und gewürgt wurde. Die beiden Zeugen eilten dem Geschädigten zu Hilfe und wurden daraufhin selbst körperlich angegriffen.

Ein 43-jähriger Helfer wurde von einem bislang unbekannten Täter ergriffen und zu Boden geworfen. In der Folge traten mehrere weitere unbekannte männliche Personen gemeinschaftlich auf den am Boden liegenden Mann ein. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich dabei um Personen deutscher sowie arabischer Herkunft.

Der 43-Jährige erlitt durch den Angriff mehrere Knochenbrüche sowie einen Nierenriss und musste medizinisch behandelt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Geschädigten sowie dem Täter der zunächst beobachteten Auseinandersetzung machen? Wer kann Hinweise zu den Personen geben, die anschließend gemeinschaftlich auf die beiden Helfer einwirkten? Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0108584/2026 bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365 829-0 zu melden. (DL)

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