PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 15-Jährige aus Gera vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

LPI-G: 15-Jährige aus Gera vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Seit den frühen Nachtstunden des 02.06.2026 wird die 15-jährige Ayesha Zafar Khil aus Gera durch ihre Familie vermisst. Ayesha verließ die elterliche Wohnung gegen 01:30 Uhr in unbekannte Richtung und ist seither unbekannten Aufenthalts. Sie ist heute Morgen auch nicht in der Schule erschienen, wesshalb die Polizei inzwischen mit starken Kräften nach ihr sucht.

Ayesha Zafar Khil ist etwa 160 cm groß, von normaler Statur, hat lange, braune Haare und braune Augen. Bekleidet könnte sie u.a. mit einem grünen Shirt und einer beigen Winterjacke sein. Es wird davon ausgegangen, dass die 15-Jährige ohne Kopftuch unterwegs ist.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib oder möglichen Aufenthaltsort der Ayesha Zafar Khil geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Gera unter 0365 829-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 08:45

    LPI-G: (LK GRZ) Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt (0135050/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. In der Gerhart-Hauptmann-Straße kam es am Montag (01.06.2026) gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr verließ der Lkw-Fahrer den Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes und wollte Richtung in Richtung Innenstadt abbiegen. Zeitgleich querte eine 76-jährige ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 08:41

    LPI-G: (LK GRZ) Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab (0135065/2026)

    Greiz (ots) - Teichwolframsdorf/Reudnitz. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Teichwolframsdorf und Reudnitz ereignete sich am Montagmittag (01.06.2026) gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Das Fahrzeug setzte selbstständig einen Notruf ab. Der ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 08:31

    LPI-G: (G) Fahrradfahrer mit 3,4 Promille unterwegs (0135334/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Montagabend (01.06.2026) gegen 18:08 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Reichsstraße in Gera einen 46-jährigen Fahrradfahrer. Der war zuvor wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen und hatte versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Spätestens ab 1,6 Promille ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren