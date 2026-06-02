Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 15-Jährige aus Gera vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Seit den frühen Nachtstunden des 02.06.2026 wird die 15-jährige Ayesha Zafar Khil aus Gera durch ihre Familie vermisst. Ayesha verließ die elterliche Wohnung gegen 01:30 Uhr in unbekannte Richtung und ist seither unbekannten Aufenthalts. Sie ist heute Morgen auch nicht in der Schule erschienen, wesshalb die Polizei inzwischen mit starken Kräften nach ihr sucht.

Ayesha Zafar Khil ist etwa 160 cm groß, von normaler Statur, hat lange, braune Haare und braune Augen. Bekleidet könnte sie u.a. mit einem grünen Shirt und einer beigen Winterjacke sein. Es wird davon ausgegangen, dass die 15-Jährige ohne Kopftuch unterwegs ist.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib oder möglichen Aufenthaltsort der Ayesha Zafar Khil geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Gera unter 0365 829-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DL)

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