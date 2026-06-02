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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab (0135065/2026)

Greiz (ots)

Teichwolframsdorf/Reudnitz. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Teichwolframsdorf und Reudnitz ereignete sich am Montagmittag (01.06.2026) gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Das Fahrzeug setzte selbstständig einen Notruf ab. Der entstandene Sachschaden wird wohl einen fünfstelligen Wert erreichen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt. Die Fahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die Polizei Greiz hat den Unfall vor Ort aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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