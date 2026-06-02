Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Fahrradfahrer mit 3,4 Promille unterwegs (0135334/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Montagabend (01.06.2026) gegen 18:08 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Reichsstraße in Gera einen 46-jährigen Fahrradfahrer. Der war zuvor wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen und hatte versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Spätestens ab 1,6 Promille ist auch das Radfahren im öffentlichen Verkehrsraum nicht mehr zulässig. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Mann wird nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (DL)

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