Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt (0135050/2026)

Greiz (ots)

Greiz. In der Gerhart-Hauptmann-Straße kam es am Montag (01.06.2026) gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr verließ der Lkw-Fahrer den Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes und wollte Richtung in Richtung Innenstadt abbiegen. Zeitgleich querte eine 76-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug. Die Fußgängerin kam zu Fall, wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (DL)

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