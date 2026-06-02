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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Richtigstellung: Brand in Recyclingzentrum verursacht Sachschaden (0132243/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am 29.05.2026 meldete die Polizei den Brand auf dem Gelände einer Mülldeponie in Untitz am Donnerstagabend (28.05.2026). Richtigerweise war der Brandort auf dem Gelände eines benachbarten Recylinghofes, nicht auf dem Grundstück der örtlichen Deponie.

Aus bislang ungeklärter Ursache war an dem 28.05.2026 gegen 19:42 Uhr ein etwa 20 mal 20 Meter großer Restmüllhaufen in Brand geraten. In der Folge griff das Feuer auf einen Container über. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Zur Dokumentation wurden Übersichtsaufnahmen mittels einer Drohne angefertigt. Der entstandene Sachschaden wird vom Betreiber auf rund 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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