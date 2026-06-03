LPI-G: (G) 15-Jährige wohlbehalten aufgefunden - die Öffentlichkeitsfahndung ist beendet
Gera (ots)
Gera. Die seit den Morgenstunden des 02.06.2026 vermisste 15-Jährige aus Gera konnte nach eingegangenen Hinweisen wohlbehalten durch Polizeikräfte aufgegriffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit eingestellt. Die Polizei Gera bedankt sich für die Mithilfe. (DL)
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