LPI-G: (G) 15-Jährige wohlbehalten aufgefunden - die Öffentlichkeitsfahndung ist beendet

Greiz (ots) - Greiz. In der Gerhart-Hauptmann-Straße kam es am Montag (01.06.2026) gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr verließ der Lkw-Fahrer den Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes und wollte Richtung in Richtung Innenstadt abbiegen. Zeitgleich querte eine 76-jährige ...

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