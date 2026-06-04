Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbrecher in Garagenkomplex gestellt (0137732/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde ein 40-jähriger Mann nach einem Einbruch in mehrere Garagen eines Garagenkomplexes in der Pappelstraße vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der polizeibekannte Tatverdächtige gegen 00:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu insgesamt vier Garagen. Aus diesen entwendete er verschiedene Gegenstände, darunter Werkzeug, Gepäckstücke, Spraydosen sowie weitere Gegenstände.

Zeugen bemerkten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Teil des Diebesgutes konnte den rechtmäßigen Eigentümern bereits wieder übergeben werden. An den Garagentoren entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft Gera bestätigte die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen. (KB)

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