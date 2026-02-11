PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Gaststätte im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntag bis Dienstag kam es im Erfurter Norden zu einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang Unbekannte, zunächst die Haupteingangstür des Lokals in der Berliner Straße mit einem Schraubendreher aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zudem warfen die Täter mit einem Stein eine äußere Fensterscheibe ein und verursachten hierbei weiteren Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Täter gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten und entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung. Beide Tatmittel, Schraubendreher und Stein, wurden am Tatort zurückgelassen. Ob die Einbrecher bei der Tatausführung gestört wurden, ist unklar. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

