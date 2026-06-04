Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Kupferfallrohre von Geschäft gestohlen (0137781/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Unbekannte Täter entwendeten in den frühen Morgenstunden des Donnerstags mehrere Kupferfallrohre von einem Bekleidungsgeschäft in der Meinersdorfer Straße.

Eine Anwohnerin hatte gegen 03:40 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen, die auf Arbeiten mit Werkzeug hindeuteten, und die Polizei informiert. Beim Eintreffen der Beamten waren die Täter bereits geflüchtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Kupferfallrohre einschließlich der Befestigungsschellen im niedrigen vierstelligen Gesamtwert gestohlen. Zudem entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.(KB)

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