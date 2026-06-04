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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Zeugenaufruf nach Raubdelikt (0136686/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 02.06.2026 gegen 22:30 Uhr kam es in der August-Bebel-Straße auf dem dortigen Rewe Parkplatz zu einem Raubdelikt. Ein bisher unbekannter männlicher Täter hielt einer 20-jährigen deutschen ein Pfefferspray ins Gesicht und entriss ihr währenddessen einen Stoffbeutel. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Straße der Völkerfreundschaft. Trotz umfassender Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Stadtgebiet Gera, konnte der Täter nicht gefasst werden.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich
   - Ca. 18 Jahre
   - In etwa 170cm groß
   - Europäischer Phänotyp
   - Akzentfreies Hochdeutsch
   - Schlank
   - Dunkle, lange Hose und graue Jacke (evtl. weißes Logo)
   - Dünne schwarze Brille
   - Blonde, lockige Haare, oben 3-4cm und lockig, Seiten und hinten 
     leicht rasiert (Undercut)
   - Markante, dickere Nase

Prägnante Info zum entwendeten Stoffbeutel: Grauer Beutel mit Figuren von Winnie Pooh.

Die Kriminalpolizei Gera bittet unter der Bezugsnummer 0136686/2026 und unter der Telefonnummer 0365 8234-0 um sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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