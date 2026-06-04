Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Zeugenaufruf nach Flucht eines Simson-Fahrers (0136680/2026)

Altenburg (ots)

Nobitz. Im Zusammenhang mit der Flucht eines 15-jährigen Simson-Fahrers vor einer Polizeikontrolle am Montagabend (02.06.2026) sucht die Polizei Altenburger Land nach Zeugen.

Wie bereits berichtet, sollte der Jugendliche gegen 19:40 Uhr in Nobitz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten, entzog er sich der Maßnahme durch Flucht. Während der Verfolgungsfahrt befuhr er mehrere Straßen im Ortsgebiet mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und querte unter anderem die Bundesstraße 180. Dabei mussten nach bisherigen Erkenntnissen mindestens zwei vorfahrtsberechtigte Pkw ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Folglich fuhr der Fahrzeugführer durch eine Fußgängerzone eines Lebensmittelmarktes in der Ortschaft Nobitz und konnte zunächst erfolgreich flüchten.

Die Polizei bittet insbesondere die bislang unbekannten Fahrzeugführer sowie weitere Verkehrsteilnehmer oder Passanten, die durch die Fahrweise des Simson-Fahrers gefährdet wurden oder Angaben zum Fahrverhalten machen können, sich bei der Polizei Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 471-0 zu melden.

Hinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens VUS/0136680/2026 entgegengenommen. (KB)

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