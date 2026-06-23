POL-OF: Feuerwehr und Polizei bei Brand im Einsatz: Haus unbewohnbar
Birstein (ots)
(fg) Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, gemeinsam zu einem gemeldeten Brand in die Rhönstraße aus. Mehrere Anwohner hatten sich über den Notruf gemeldet. Ein Anwohner kam mit einem Hubschrauber und leichten Verbrennungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Anwohnerin wurde via Rettungswagen mit einer leichten Rauchgasintoxikation in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache stehen derzeit noch aus. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte Funkenflug aufgrund von durchgeführten Handwerksarbeiten brandursächlich sein. Das Haus ist, so die aktuelle Einschätzung der Feuerwehr, derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr ist nach wie vor für Nachlöscharbeiten vor Ort.
Offenbach, 23.06.2026, Pressestelle, Felix Geis
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