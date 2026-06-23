Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Verletzte: Sprinter stieß mit Linienbus zusammen

Langenselbold (ots)

(lei) Ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Linienbus hat am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 3339 bei Langenselbold nach bisherigem Kenntnisstand sechs Leichtverletzte und einen Sachschaden von mehr als 20.000 Euro gefordert.

Gegen 16 Uhr war ein 29 Jahre alter Fahrer eines Sprinters zwischen dem Langenselbolder Bahnhof und Neuenhaßlau unterwegs, als sein Kastenwagen aus bislang ungeklärter Ursache offenbar auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Fahrer eines entgegenkommenden Linienbusses versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver eine Kollision zu verhindern. Dennoch stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Infolge des Zusammenpralls geriet der hintere Teil des Gelenkbusses offenbar ins Schlingern. Der Bus schaukelte sich auf, hob nach bisherigen Erkenntnissen kurzzeitig leicht von der Fahrbahn ab und setzte anschließend wieder auf der Straße auf. Dabei zersprangen mehrere Fenster im Fahrgastbereich.

Durch die umherfliegenden Glassplitter und die Wucht des Geschehens erlitten insgesamt sechs Fahrgäste leichte Verletzungen, darunter Schnitt- und Schürfwunden. Rettungskräfte versorgten die Betroffenen vor Ort und brachten fünf von ihnen anschließend in umliegende Krankenhäuser.

Der Busfahrer sowie der 29-jährige Sprinter-Fahrer blieben nach aktuellem Stand unverletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der Landesstraße.

Die Polizeistation Langenselbold hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell