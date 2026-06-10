Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260610.1 - Moorrege - Maskierter Täter überfällt Bäckerei - Zeugen gesucht

Moorrege (ots)

Am Samstag (06.06.2026) ist es zu einer schweren räuberischen Erpressung in einer Bäckerei in der Wedeler Chaussee gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Täter die Bäckerei gegen 04:45 Uhr und forderte von der anwesenden Angestellten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld.

Er erbeutete den Kasseninhalt und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Uetersen.

Der Täter war ein schlanker Mann, etwa 165-170cm groß und vermutlich zwischen 16 und 20 Jahre alt. Er trug eine schwarze Maske, einen schwarzen Sportanzug und schwarze Handschuhe. Er sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Bei der Flucht führte der Täter einen blauen Müllsack bei sich.

Etwa 20 Minuten vor der Tat soll ein anderer unbekannter Mann die Backstube betreten haben. Es wird bisher nicht ausgeschlossen, dass er an der Tat beteiligt sein könnte.

Dieser Mann war ebenfalls etwa 165-170cm groß, schlank und war stark tätowiert. Er trug einen grünen Trainingsanzug und weiße Turnschuhe.

Der Mann verließ die Örtlichkeit in einem auffälligen älteren grünen VW-Bus mit Hamburger Kennzeichen.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu der Tat und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell