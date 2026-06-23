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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter soll Mädchen berührt haben: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Nach einer Begegnung zwischen einer Zehnjährigen und einem Unbekannten am Dienstagmittag hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war das Mädchen gegen 12.15 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Schule in der Alicestraße, als ihr offensichtlich ein etwa 40 Jahre alter, schlanker Mann nachlief. Als sie davonrannte, traf sie kurz darauf in der Bahnhofstraße in einer Sackgasse (Höhe Hausnummer 221) erneut auf die Person. Daraufhin sei er zu ihr gekommen und habe sie unangemessen körperlich berührt. Als die Schülerin daraufhin folgerichtig um Hilfe rief, flüchtete der hellhäutige Mann.

Er war etwa 1,60 Meter groß, hatte blonde Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt, einer hellblauen Basecap sowie einer kurzen dunklen Hose bekleidet. Auffällig an ihm seien zudem Falten an den Wangen gewesen.

Die Suche nach der Person erbrachte bislang keine weiteren Hinweise. Auf solche hoffen die Ermittler nun von Passanten oder Anwohnern. Zeugen können Meldungen jederzeit bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 tätigen.

Ganz allgemein rät die Polizei zu folgenden Präventionstipps:

   - Sprechen Sie regelmäßig mit Ihrem Kind über den Schulweg und 
     mögliche Gefahrensituationen.
   - Vereinbaren Sie feste Wege und sichere Anlaufstellen wie 
     Geschäfte, Schulen oder öffentliche Einrichtungen.
   - Kinder sollten wissen, dass sie bei einem unguten Gefühl oder 
     einer Bedrohungssituation laut um Hilfe rufen und die 
     Aufmerksamkeit anderer Personen suchen dürfen.
   - Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es körperliche Nähe oder 
     Berührungen jederzeit ablehnen darf und unangenehme Situationen 
     umgehend mitteilen soll.
   - Ermutigen Sie Kinder, Erlebnisse auf dem Schulweg offen 
     anzusprechen - auch dann, wenn ihnen etwas zunächst unwichtig 
     erscheint.
   - Beobachtungen verdächtiger Personen oder Situationen sollten 
     zeitnah der Polizei gemeldet werden.

Eine offene Kommunikation innerhalb der Familie und ein gestärktes Gefahrenbewusstsein können dazu beitragen, Kinder für mögliche Risikosituationen zu sensibilisieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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