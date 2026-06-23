Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zivile Kontrollen führten zur vorläufigen Festnahme eines mutmaßlichen Unfallverursachers; Zeugensuche: Hausfassade nach Flaschenwurf beschädigt; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zivile Kontrollen führten zur vorläufigen Festnahme eines mutmaßlichen Unfallverursachers - Stadt Offenbach und Landkreis Offenbach

(cb) Bei gezielt durchgeführten, zivilen Kontrollmaßnahmen am Montagabend konnten Beamte der Polizeistation Heusenstamm den mutmaßlichen Fahrer einer Verkehrsunfallflucht (wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6299568) vom Vortag im Bereich des Busbahnhofes in Obertshausen ermitteln. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kollidierte der Tatverdächtige mit seinem Wagen gegen 17.30 Uhr mit einer leeren Bushaltestelle. Durch die Wucht wurde ein Stahlpfeiler der Haltestelle aus der Verankerung gerissen und gegen einen wartenden Linienbus geschleudert. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Im Anschluss flüchtete der Wagenlenker vom Unfallort. Durch umfangreiche Ermittlungen vor Ort konnten erste Hinweise auf den mutmaßlichen Fahrer erlangt werden. Schließlich konnten die eingesetzten Ordnungshüter den mutmaßlichen Fahrzeuglenker ausfindig machen und diesen vorläufig festnehmen. Zudem liegen Anhaltspunkte auf eine mögliche Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt vor und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auf der Dienststelle musste der Mann eine Sicherheitsleistung entrichten und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurden insgesamt elf Fahrzeuge sowie 14 Personen überprüft. Hierbei stellten die Einsatzkräfte eine Person fest, welche einen Teleskopschlagstock im Fahrzeug mitführte. Gegen den Mann leiteten die Schutzleute ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und stellten den Schlagstock sicher.

Die Polizei wird auch künftig vergleichbare Kontroll- und Aufklärungsmaßnahmen in den genannten sowie angrenzenden Bereichen durchführen, um die Sicherheit im öffentlichen Raum nachhaltig zu erhöhen, mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und konsequent gegen strafbares Verhalten vorzugehen.

2. Zeugensuche: Hausfassade nach Flaschenwurf beschädigt - Offenbach

(fg) Unbekannte warfen am Dienstagmorgen, gegen 2.20 Uhr, in der Bismarckstraße im Bereich der 70er-Hausnummern eine Glasflasche mit einer mutmaßlich brennbaren Flüssigkeit gegen eine dortige Hausfassade. Möglicherweise beabsichtigten die Täter, die mit einem silbernen Fahrzeug geflüchtet sein sollen, den dort befindlichen Kiosk zu beschädigen. Durch den Wurf wurde die Hausfassade und ein angebrachtes Reklameschild einer Zigarettenmarke verrußt; zu einem Brand kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt. Nähere Hinweise zu möglichen Tätern sind nicht vorhanden, es liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor. Die beiden Unbekannten waren etwa 1,75 Meter groß und im "mittleren" Alter. Einer trug grüne Arbeitskleidung, sein Begleiter hatte dunkle Kleidungsstücke an. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise auf das silberne Auto geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Unbekannter drohte mit Messer: Polizei sucht mit Personenbeschreibung - Offenbach

(fg) Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der wie folgt beschrieben wird: etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte eine Glatze sowie einen Drei-Tage-Bart und fiel insbesondere durch seine sehr schlechten Zähne auf. Bekleidet war der Unbekannte mit einem blau-weißen Hemd und einer kurzen Hose.

Der Vorfall, weshalb die Polizei nun Ermittlungen eingeleitet hat, ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 12.40 Uhr, im Bereich "Marktplatz". Drei Mitarbeiter eines Vereins waren im Stadtgebiet unterwegs, um Beratungsgespräche durchzuführen. Der Unbekannte kam zunächst an dem Trio vorbei und wurde von ihnen angesprochen. Da die Beratenden den Eindruck gewannen, dass der Mann offensichtlich alkoholisiert war und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde das Gespräch beendet.

Etwa zehn Minuten später kehrte der Mann zurück und soll den Personen ein Messer vorgehalten sowie Drohungen ausgesprochen haben. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Aufmerksamer Unfallzeuge: Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs - Rodgau

(fg) Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am Freitagmorgen, gegen 5.30 Uhr, bei der Polizei und gab an, einen Unfall im Bereich des Tannenmühlkreisels beobachtet zu haben. Eine herbeigeeilte Streife machte den Unfallwagen kurz darauf ausfindig und kontrollierte den Fahrer. Der 22-Jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis wies einen Atemalkoholwert von 1,31 Promille auf; möglicherweise hat er zudem unter dem Einfluss von Rauschmitteln gestanden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 22-Jährige zuvor auf der Bundesstraße 45 aus Richtung Rodgau kommend in Fahrtrichtung Hanau unterwegs. Im Bereich der Abfahrt zum Tannenmühlkreisel kam es sodann zu einer seitlichen Kollision mit der dortigen Leitplanke. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug sowie an zwei Elementen der Leitplanke; der Schaden wird auf insgesamt 5.500 Euro geschätzt.

Im Anschluss sei der VW-Lenker in den Tannenmühlkreisel eingefahren und habe diesen in Richtung der Bundesstraße 448 in Fahrtrichtung Obertshausen verlassen, wo er aufgrund der Beschädigungen offensichtlich anhalten musste. Der junge Fahrer musste nach der erfolgten Kontrolle mit zur Station, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Dank des umsichtigen Verhaltens des Zeugen und der folgerichtigen Kontaktaufnahme mit der Polizei, konnte das Unfallgeschehen zeitnah aufgeklärt werden. Auf den 22-Jährigen kommen nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

5. Falsche Handwerker waren unterwegs: Hinweise erbeten - Langen

(cb) Falsche Handwerker waren am Montagvormittag im Forstring unterwegs und erbeuteten aus der Wohnung einer Seniorin die Geldbörse. Zuvor gelangten sie in den Hausflur des Mehrparteienhauses, begaben sich zur Wohnung der Rentnerin und klingelten. Als die Wohnungseigentümerin die Tür öffnete, gaukelten die beiden Unbekannten vor, dass sie die Heizung ablesen müssten. Daraufhin wurden die beiden braunhaarigen Männer in die Wohnung gelassen. Während diese so taten, als würden sie die Heizungsstände in den Wohnräumen ablesen, nahmen sie die Geldbörse der Wohnungsinhaberin samt Inhalt an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Einer war etwa 1,80 Meter groß, der Komplize etwas kleiner. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 23.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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