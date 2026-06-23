Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schutzhütte brannte vollständig aus

Dietzenbach (ots)

(lei) Eine Schutzhütte in einem Waldgebiet am Urberacher Weg ist am Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Gegen 18 Uhr gingen die ersten Meldungen über das Feuer bei den Einsatzkräften ein, woraufhin Feuerwehr und Polizei umgehend zum Brandort ausrückten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Flammen. Trotz des schnellen Eingreifens der Brandbekämpfer konnte ein vollständiges Ausbrennen des Unterstands nicht mehr verhindert werden. Die Flammen griffen zudem auf die umliegende Vegetation über und beschädigten mehrere Quadratmeter des Waldbodens rund um die Schutzhütte.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 8.000 Euro. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus und bittet daher mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Urberacher Wegs gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern zu melden.

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