Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Roter Transporter krachte in parkenden VW: Zeugen gesucht!; Zeugensuche nach Handydiebstahl

Nidderau / Linsengericht (ots)

1. Roter Transporter krachte in parkenden VW: Zeugen gesucht! - Nidderau

(cb) Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Gehrener Ring, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein roter Transporter in einen abgestellten VW krachte. Direkt nach dem Unfall, gegen 14.40 Uhr, flüchtete der bis dato unbekannte Unfallverursacher zu Fuß und ließ den roten VW-Bus mit MKK-Kennzeichen vor Ort zurück. Der Fahrer soll 20 bis 30 Jahre alt sein, dunkle sowie lockige Haare haben und von schlanker Statur sein. Zudem soll er ein gestreiftes Oberteil sowie eine lange Jeans getragen haben. Der Fahrer des grauen VW, welcher auf dem Seitenstreifen abparkte, erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Zur Sachschadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit den Beamten des Polizeireviers Hanau (06181 100-120) in Verbindung zu setzen.

2. Zeugensuche nach Handydiebstahl - Linsengericht

(fg) In Altenhaßlau im Stadtweg (einstellige Hausnummern) in einem dortigen Café hat ein 30 bis 50 Jahre alter Unbekannter ein auf einem Tisch liegendes Mobiltelefon entwendet. Die Tat wurde videografiert, weshalb bekannt ist, dass es sich bei dem Dieb um einen schlanken Mann handelt, der schwarze Kleidung trug und ein Basecap aufhatte. Der Diebstahl ereignete sich am Montagmittag, gegen 12 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder den Diebstahl beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

Offenbach, 23.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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