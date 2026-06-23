Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen gegen 22-Jährige nach Vorfall am Rathaus - Polizei sucht Zeugen

Schlüchtern (ots)

(lei) Ein Vorfall vor dem Rathaus in der Krämerstraße hat am Montagmittag einen größeren Polizeieinsatz in der Bergwinkelstadt ausgelöst. In dem Zusammenhang wird gegen eine 22-Jährige nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Ausgangspunkt war ein Notruf gegen 12.40 Uhr. Demnach soll sich die Frau vor dem Rathaus auffällig und aggressiv verhalten haben und versucht haben, Zugang zu dem Gebäude zu erhalten. Da die Eingangstür zu diesem Zeitpunkt verschlossen war, habe sie nach bisherigen Erkenntnissen zunächst gegen die Glastür getreten. Ein Zeuge berichtete zudem, die 22-Jährige habe dabei auch eine augenscheinliche Schusswaffe gezogen und ihm diese drohend vorgehalten. Nachdem sie zwischenzeitlich auch eine Seiteneingangstür des Gebäudes beschädigt haben soll, lief sie zunächst davon.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Polizeistreifen die Tatverdächtige kurze Zeit später in der Nähe des Untertorparkplatzes antreffen und festnehmen. Im Weiteren stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe, die als mutmaßliches Tatmittel gilt, sowie ein verbotenes Messer bei der Tatverdächtigen sicher, ehe sie im Anschluss in eine Fachklinik überstellt wurde.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schlüchtern unter der Telefonnummer 06661 9610-0 zu melden.

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