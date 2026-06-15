PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0403 --Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Außer der Schleifmühle Zeit: 13.06.2026, 17:35 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Samstagabend in der Innenstadt zwei Männer im Alter von 32 und 42 Jahren. Zuvor hatte ein Anwohner Einbrecher gemeldet.

Gegen 17:35 beobachtete der 71 Jahre alte Eigentümer eines Hauses in der Straße Außer der Schleifmühle über eine Überwachungskamera, dass sich zwei Männer an einer Haustür zu schaffen machten. Er alarmierte daraufhin über den Notruf die Polizei. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und stellten in einem Garten hinter dem Haus die beiden Männer, auf die die Täterbeschreibung passte. Neben sich hatten sie Einbruchswerkzeug abgelegt. Die Polizisten nahmen die beiden mit auf die Wache und stellten das Werkzeug als Beweismittel sicher.

Der 42-Jährige ist schon mit gleichgelagerten Taten bei der Polizei in Erscheinung getreten. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 11:07

    POL-HB: Nr.: 0400--Polizei fasst Einbrecher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Außer der Schleifmühle Zeit: 13.6.24, 17.35 Uhr Am frühen Samstagabend versuchten zwei Männer, in ein Wohnhaus in Mitte einzubrechen. Für das Duo klickten schnell die Handschellen. Die beiden 32 und 42 Jahre alten Eindringlinge versuchten, die Hintertür zum Keller eines Reihenhauses in der Straße Außer der Schleifmühle aufzubrechen. Dabei wurden sie von einer ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 10:14

    POL-HB: Nr.: 0399--Segelboot während Regatta gesunken--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Weser, Hasenbüren Zeit: 13.6.26, 12.45 Uhr Während einer Segelregatta kam es am Samstag auf der Weser in Höhe Hasenbüren zu einer Kollision zwischen zwei Segelbooten, wobei eines der Boote kenterte und sank. Die Besatzung, zwei 14- und 18-Jährige, ging dabei über Bord. Helfer von einem Beiboot konnten sie unversehrt aus dem Wasser retten. Polizei und Feuerwehr rückten mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren