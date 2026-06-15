Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0403 --Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Außer der Schleifmühle Zeit: 13.06.2026, 17:35 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Samstagabend in der Innenstadt zwei Männer im Alter von 32 und 42 Jahren. Zuvor hatte ein Anwohner Einbrecher gemeldet.

Gegen 17:35 beobachtete der 71 Jahre alte Eigentümer eines Hauses in der Straße Außer der Schleifmühle über eine Überwachungskamera, dass sich zwei Männer an einer Haustür zu schaffen machten. Er alarmierte daraufhin über den Notruf die Polizei. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und stellten in einem Garten hinter dem Haus die beiden Männer, auf die die Täterbeschreibung passte. Neben sich hatten sie Einbruchswerkzeug abgelegt. Die Polizisten nahmen die beiden mit auf die Wache und stellten das Werkzeug als Beweismittel sicher.

Der 42-Jährige ist schon mit gleichgelagerten Taten bei der Polizei in Erscheinung getreten. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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