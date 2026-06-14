Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0399--Segelboot während Regatta gesunken--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Weser, Hasenbüren Zeit: 13.6.26, 12.45 Uhr

Während einer Segelregatta kam es am Samstag auf der Weser in Höhe Hasenbüren zu einer Kollision zwischen zwei Segelbooten, wobei eines der Boote kenterte und sank. Die Besatzung, zwei 14- und 18-Jährige, ging dabei über Bord. Helfer von einem Beiboot konnten sie unversehrt aus dem Wasser retten. Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot zu Land und zu Wasser aus.

Die beiden Jugendlichen segelten am Mittag beim Segel-Cup flussabwärts in Richtung Hasenbüren und mussten wegen des starken Windes mehrfach kreuzen. Nach der letzten Wende kam es bei starken Windböen in der Mitte des Fahrwassers mit einem von Backbord kommenden Segelboot zum Zusammenstoß. Dabei kenterte das Boot und die Jugendlichen fielen ins Wasser. Sie trugen Rettungswesten und konnten so wohlbehalten von der Besatzung eines Beibootes geborgen werden. Ihr Segelboot lief derweil mit Wasser voll und sank. Der andere Segler konnte den Heimathafen in Lemwerder eigenständig erreichen. Der 55-jährige Skipper blieb ebenfalls unversehrt. Das gesunkene Boot wird in den kommenden Tagen durch den Eigner gesichert.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Wasserschutzpolizei Bremen aufgenommen und dauern an. Nach ersten Erkenntnissen haben die Wind- und Wetterverhältnisse zum Unfallgeschehen beigetragen. Der Einsatz von Rettungswesten hat hier vermutlich schlimmeres verhindert.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass geeignete Rettungsmittel auch in Ufernähe von großer Bedeutung sind.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell