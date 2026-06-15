Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0401 --Videoleitstelle beobachtet Brandstiftung - 30-Jähriger schnell gestellt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße Zeit: 15.06.26, 3.20 Uhr

Dank der aufmerksamen Beobachtung durch die Videoleitstelle der Polizei Bremen konnte in der Nacht zu Montag eine mutmaßliche Brandstiftung in Mitte schnell aufgeklärt werden.

Mitarbeitende der Videoleitstelle bemerkten einen 30 Jahre alten Mann, der an einer Gebäudefassade in der Bahnhofstraße hantierte. Kurz darauf entwickelte sich dort ein Feuer. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort und konnten die Flammen zunächst mit einem Pulverlöscher eindämmen. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Nachlöscharbeiten. Der entstandene Sachschaden blieb gering.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung behielt die Videoleitstelle den Tatverdächtigen im Blick. Er konnte wenig später im Bereich der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof von Einsatzkräften gestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an.

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