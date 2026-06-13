Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0398--Polizei kontrolliert in der Überseestadt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Kommodore-Johnsen-Boulevard Zeit: 12.6.26, 19 bis 23.30 Uhr

Die Polizei Bremen erhöht weiter den Kontrolldruck gegen Raser und Poser und führte am Freitagabend umfangreiche Kontrollen in der Überseestadt durch. Dabei wurden diverse Verstöße geahndet.

Zwischen 19 und 23.30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte vor allem Raser und Poser am Kommodore-Johnsen-Boulevard ins Visier. Mit Beginn der Kontrolle war bereits eine Vielzahl hochmotorisierter Fahrzeuge der sog. Poser-Szene unterwegs. Es wurde eine Kontrollstelle eingerichtet, die weitere Zufahrt zum Waller Sand unterbunden und Geschwindigkeitsmessungen sowie Drogen- und Alkoholkontrollen durchgeführt. Aufgrund der Berliner Kissen blieb es an diesem Abend bei wenigen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Gegen mehrere Fahrer fertigten die Einsatzkräfte außerdem Anzeigen wegen unnützen Hin- und Herfahrens und verhängten Bußgelder.

Weiter wurden diverse Verstöße gegen die Anschnallpflicht und Parkverstöße geahndet. Ein Fahrer war dazu ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Auch die angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Ein anderer Autofahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Der Leihwagen wurde durch Unterstützungskräfte des Zolls mit Blick auf Steuerverstöße überprüft. Der Schlüssel wurde sichergestellt und die Autovermietung informiert. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Auch künftig wird die Polizei mit sichtbaren und verdeckten Maßnahmen präsent sein, um Verkehrssicherheit, Lärmschutz und die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner zu gewährleisten.

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