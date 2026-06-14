PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0400--Polizei fasst Einbrecher--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Ostertor, Außer der Schleifmühle
Zeit: 	13.6.24, 17.35 Uhr

Am frühen Samstagabend versuchten zwei Männer, in ein Wohnhaus in Mitte einzubrechen. Für das Duo klickten schnell die Handschellen.

Die beiden 32 und 42 Jahre alten Eindringlinge versuchten, die Hintertür zum Keller eines Reihenhauses in der Straße Außer der Schleifmühle aufzubrechen. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, woraufhin der Eigentümer die Polizei alarmierte. Schnell eintreffende Einsatzkräfte konnten das Duo in einem Nachbargarten stellen. Aufbruchwerkzeug wie Schraubendreher und Zange konnte in Tatortnähe gefunden und sichergestellt werden.

Gegen die beiden mutmaßlichen Einbrecher wurden Ermittlungen wegen versuchten schweren Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Wie auch hier vorbildlich geschehen, rät die Polizei: Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten. Mehr Informationen erhalten Sie auch auf unserer Internetseite unter www.Polizei.Bremen.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 10:14

    POL-HB: Nr.: 0399--Segelboot während Regatta gesunken--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Weser, Hasenbüren Zeit: 13.6.26, 12.45 Uhr Während einer Segelregatta kam es am Samstag auf der Weser in Höhe Hasenbüren zu einer Kollision zwischen zwei Segelbooten, wobei eines der Boote kenterte und sank. Die Besatzung, zwei 14- und 18-Jährige, ging dabei über Bord. Helfer von einem Beiboot konnten sie unversehrt aus dem Wasser retten. Polizei und Feuerwehr rückten mit einem ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 09:31

    POL-HB: Nr.: 0398--Polizei kontrolliert in der Überseestadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Kommodore-Johnsen-Boulevard Zeit: 12.6.26, 19 bis 23.30 Uhr Die Polizei Bremen erhöht weiter den Kontrolldruck gegen Raser und Poser und führte am Freitagabend umfangreiche Kontrollen in der Überseestadt durch. Dabei wurden diverse Verstöße geahndet. Zwischen 19 und 23.30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte vor allem ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 15:43

    POL-HB: Nr.: 0397--21-Jähriger stellt sich nach Diebstahl von Firmenfahrzeug--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Europaallee Zeit: 10. - 11.06.2026 In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein 21-jähriger Mann Zugang zu einem Firmengelände in Hemelingen und nahm dort diverse Fahrzeugschlüssel, Smartphones und einen Firmenwagen an sich. Dank einer Handyortung konnte der Firmenwagen in Bahnhofsnähe, samt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren