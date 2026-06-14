Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0400--Polizei fasst Einbrecher--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Außer der Schleifmühle Zeit: 13.6.24, 17.35 Uhr

Am frühen Samstagabend versuchten zwei Männer, in ein Wohnhaus in Mitte einzubrechen. Für das Duo klickten schnell die Handschellen.

Die beiden 32 und 42 Jahre alten Eindringlinge versuchten, die Hintertür zum Keller eines Reihenhauses in der Straße Außer der Schleifmühle aufzubrechen. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, woraufhin der Eigentümer die Polizei alarmierte. Schnell eintreffende Einsatzkräfte konnten das Duo in einem Nachbargarten stellen. Aufbruchwerkzeug wie Schraubendreher und Zange konnte in Tatortnähe gefunden und sichergestellt werden.

Gegen die beiden mutmaßlichen Einbrecher wurden Ermittlungen wegen versuchten schweren Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Wie auch hier vorbildlich geschehen, rät die Polizei: Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten. Mehr Informationen erhalten Sie auch auf unserer Internetseite unter www.Polizei.Bremen.de.

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