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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach tödlichem Unfall an Windenergieanlage: Montagefehler offenbar ursächlich

Birstein (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach dem tödlichen Arbeitsunfall an einer Windenergieanlage bei Birstein am 25. Februar 2026 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6223561) liegen der Staatsanwaltschaft Hanau und der Polizei nun belastbare Erkenntnisse zum Unfallgeschehen vor. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stand die Frage nach der Ursache und dem genauen Hergang des Unglücks, bei dem zwei Arbeiter im Alter von 32 Jahren ums Leben kamen. Sie befanden sich in einer speziell konstruierten Arbeitsbühne und waren mit dieser aus gut 60 Metern Höhe in die Tiefe gestürzt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen eines noch am gleichen Tag beauftragten Sachverständigen liegen nunmehr vor. Dem Gutachten zufolge konnten keine technischen Defekte oder ein Materialversagen festgestellt werden. Die Auswertung der gesicherten Spuren legt nahe, dass es zu einem Montagefehler durch einen der verunglückten Arbeiter gekommen ist. Eine von drei manuell zu tätigenden Schraubverbindungen, mit denen die Arbeitsbühne ringsum an den Elementen des Windradturms fixiert wird, wurde demnach fehlerhaft ausgeführt. Nach Entfernen der Kranketten wird das Gewicht der Arbeitsbühne grundsätzlich von den drei Befestigungen getragen, aufgrund der fehlerhaft montierten Verbindung versagte die Befestigung und es kam zum Unfallgeschehen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sind damit hinsichtlich der Unfallursache weitestgehend abgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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