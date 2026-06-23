Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach tödlichem Unfall an Windenergieanlage: Montagefehler offenbar ursächlich

Birstein (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach dem tödlichen Arbeitsunfall an einer Windenergieanlage bei Birstein am 25. Februar 2026 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6223561) liegen der Staatsanwaltschaft Hanau und der Polizei nun belastbare Erkenntnisse zum Unfallgeschehen vor. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stand die Frage nach der Ursache und dem genauen Hergang des Unglücks, bei dem zwei Arbeiter im Alter von 32 Jahren ums Leben kamen. Sie befanden sich in einer speziell konstruierten Arbeitsbühne und waren mit dieser aus gut 60 Metern Höhe in die Tiefe gestürzt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen eines noch am gleichen Tag beauftragten Sachverständigen liegen nunmehr vor. Dem Gutachten zufolge konnten keine technischen Defekte oder ein Materialversagen festgestellt werden. Die Auswertung der gesicherten Spuren legt nahe, dass es zu einem Montagefehler durch einen der verunglückten Arbeiter gekommen ist. Eine von drei manuell zu tätigenden Schraubverbindungen, mit denen die Arbeitsbühne ringsum an den Elementen des Windradturms fixiert wird, wurde demnach fehlerhaft ausgeführt. Nach Entfernen der Kranketten wird das Gewicht der Arbeitsbühne grundsätzlich von den drei Befestigungen getragen, aufgrund der fehlerhaft montierten Verbindung versagte die Befestigung und es kam zum Unfallgeschehen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sind damit hinsichtlich der Unfallursache weitestgehend abgeschlossen.

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