PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auffahrunfall im Berufsverkehr: eine Person verletzt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Auffahrunfall im Berufsverkehr: eine Person verletzt - Offenbach

(cb) Zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Peugeot sowie ein Skoda involviert waren, kam es am Dienstagmorgen auf der Mühlheimer Straße im Bereich der 210er-Hausnummern. Der 33 Jahre alter Fahrer eines weißen Opels fuhr gegen 7.30 Uhr dem vor ihm befindlichen weißen Skoda aus bislang unbekannten Gründen auf. Aufgrund der Kollision erlitt der 22 Jahre alte Skoda-Lenker leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Unter anderem wegen der Reinigungsarbeiten kam es auf der Mühlheimer Straße in Fahrtrichtung Offenbach bis in den Vormittag zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren