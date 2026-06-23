Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auffahrunfall im Berufsverkehr: eine Person verletzt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Auffahrunfall im Berufsverkehr: eine Person verletzt - Offenbach

(cb) Zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Peugeot sowie ein Skoda involviert waren, kam es am Dienstagmorgen auf der Mühlheimer Straße im Bereich der 210er-Hausnummern. Der 33 Jahre alter Fahrer eines weißen Opels fuhr gegen 7.30 Uhr dem vor ihm befindlichen weißen Skoda aus bislang unbekannten Gründen auf. Aufgrund der Kollision erlitt der 22 Jahre alte Skoda-Lenker leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Unter anderem wegen der Reinigungsarbeiten kam es auf der Mühlheimer Straße in Fahrtrichtung Offenbach bis in den Vormittag zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100) zu melden.

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