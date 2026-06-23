Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bundesstraße 457 nach Unfall derzeit gesperrt

Gründau (ots)

(fg) Nach einem Unfall, der sich gegen 11.30 Uhr zwischen Gründau (Lieblos) und dem Abzweig der Landesstraße 3271 nach Gettenbach ereignete, ist die Bundesstraße 457 aktuell gesperrt.

Wenn möglich, bitte über Niedergründau, Mittel-Gründau und Hain-Gründau umfahren. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Rettungsdienst ist ebenfalls vor Ort.

Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

Offenbach, 23.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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