PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Folgemeldung: 34-Jähriger bei Kollision mit Baum lebensgefährlich verletzt

Gründau (ots)

(lei) Nach dem Unfall auf der Bundesstraße 457 zwischen den Gründauer Ortsteilen Lieblos und Gettenbach am Dienstagvormittag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6300325) steht mittlerweile fest, dass ein Autofahrer schwer verletzt worden ist.

Der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende 34-Jährige war nach bisherigen polizeilichen Informationen gegen 11.30 Uhr mit seinem VW Polo in Richtung Büdingen unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache auf nahezu gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem im Grünstreifen befindlichen Baum kollidierte. Rettungskräfte versorgten den Mann noch an der Unfallstelle, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. An dem PKW entstand vermutlich Totalschaden.

Zur Klärung der Frage, warum der 34-Jährige von der Fahrbahn abkam, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Hergangs hinzugezogen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 15:59

    POL-OF: Unbekannter soll Mädchen berührt haben: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

    Neu-Isenburg (ots) - (lei) Nach einer Begegnung zwischen einer Zehnjährigen und einem Unbekannten am Dienstagmittag hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war das Mädchen gegen 12.15 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Schule in der Alicestraße, als ihr offensichtlich ein ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 14:07

    POL-OF: Auffahrunfall im Berufsverkehr: eine Person verletzt

    Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Auffahrunfall im Berufsverkehr: eine Person verletzt - Offenbach (cb) Zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Peugeot sowie ein Skoda involviert waren, kam es am Dienstagmorgen auf der Mühlheimer Straße im Bereich der 210er-Hausnummern. Der 33 Jahre alter Fahrer eines weißen Opels fuhr gegen 7.30 Uhr dem vor ihm befindlichen weißen ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 12:03

    POL-OF: Bundesstraße 457 nach Unfall derzeit gesperrt

    Gründau (ots) - (fg) Nach einem Unfall, der sich gegen 11.30 Uhr zwischen Gründau (Lieblos) und dem Abzweig der Landesstraße 3271 nach Gettenbach ereignete, ist die Bundesstraße 457 aktuell gesperrt. Wenn möglich, bitte über Niedergründau, Mittel-Gründau und Hain-Gründau umfahren. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Rettungsdienst ist ebenfalls vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren