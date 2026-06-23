Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Folgemeldung: 34-Jähriger bei Kollision mit Baum lebensgefährlich verletzt

Gründau (ots)

(lei) Nach dem Unfall auf der Bundesstraße 457 zwischen den Gründauer Ortsteilen Lieblos und Gettenbach am Dienstagvormittag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6300325) steht mittlerweile fest, dass ein Autofahrer schwer verletzt worden ist.

Der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende 34-Jährige war nach bisherigen polizeilichen Informationen gegen 11.30 Uhr mit seinem VW Polo in Richtung Büdingen unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache auf nahezu gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem im Grünstreifen befindlichen Baum kollidierte. Rettungskräfte versorgten den Mann noch an der Unfallstelle, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. An dem PKW entstand vermutlich Totalschaden.

Zur Klärung der Frage, warum der 34-Jährige von der Fahrbahn abkam, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Hergangs hinzugezogen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen zu melden.

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