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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: 67-jährige Frau vermißt - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Seit Mittwoch, 08.07.2026, wird eine 67-jährige Frau aus dem Bereich Feldberg/Bärental vermisst.

Mögliche Hinwendungsorte wurden bislang ergebnislos überprüft. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

   - 67 Jahre alt
   - graue, schulterlange Haare
   - grauer Pullover mit Reißverschluss
   - knielange, hellgraue Hose
   - olivfarbene Stoffschuhe
   - kleine, blaue Umhängetasche
   - Brillenträgerin

Ein aktuelles Bild der Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/feldberg-schwarzwald-vermisstenfahndung/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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