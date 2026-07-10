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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5/ Gemarkung Neuenburg: Ein Verletzter nach Auffahrunfall mit Sattelzug

Freiburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 10.09.2026, kurz vor 4:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn A5 in südlicher Fahrtrichtung zwischen der Anschlussstelle Hartheim/ Heitersheim und Dreieck Neuenburg ein Verkehrsunfall mit einem Lastwagen.

Ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei hatte aufgrund eines Pannenfahrzeuges den rechten Fahrstreifen in Richtung Süden gesperrt. Zu diesem Zeitpunkt sei ein 20 Jahre alte Fahrer eines mit Lebensmitteln beladenen Sattelzuges ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen in Richtung Basel unterwegs gewesen. Aus noch nicht näher bekannten Gründen fuhr der Sattelzug auf das Absperrfahrzeug der Autobahnmeisterei auf.

Der 20-jährige Fahrer habe sich anschließend aus eigenen Kräften aus dem zerstörten Führerhaus befreien können und wurde anschließend durch den Rettungsdienst mit augenscheinlich leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Aufgrund des Unfalls musste die Südfahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Da nach der Bergung der Unfallfahrzeuge zudem das ursprüngliche Pannenfahrzeug repariert werden musste, war der rechte Fahrstreifen noch bis etwa 10:00 Uhr gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Spezialabschleppunternehmen im Einsatz.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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