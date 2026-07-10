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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Montagmittag, 06.07.2026, wurde ein geparkter Pkw auf dem Kundenparkplatz eines Discounter-Supermarktes in der Kollmarsreuter Straße in Emmendingen beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr.

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken kollidierte ein anderes Fahrzeug mit dem ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07641 582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden

cl (RE)/ ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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