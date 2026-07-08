Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht roten Pkw

Jüchen (ots)

Am Dienstag, 7. Juli, hat sich gegen 18:15 Uhr an der Stadionstraße in Jüchen ein Unfall ereignet.

Eine 15-Jährige war mit dem Fahrrad in Richtung Gymnasium unterwegs, als auf Höhe der Ketelerstraße unvermittelt ein Pkw vom dortigen Parkstreifen aus anfuhr. Beim Ausparken zwang er die Jugendliche zur Vollbremsung, diese touchierte dabei mit dem Riefen den Bordstein, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der beteiligte, rote Pkw entfernte sich ohne anzuhalten.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei ist deswegen auf der Suche nach diesem Fahrzeug beziehungsweise dem Fahrzeugführer.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14015)

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