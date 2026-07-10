POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Fahrräder aus Tiefgarage entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 08.07.2026, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 09.07.2026, 10.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf hier nicht bekannte Art und Weise in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Tüllinger Straße. Aus der Tiefgarage wurden zwei verschlossene, ältere Fahrräder entwendet. Der Diebstahlschaden ist hier nicht bekannt.
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