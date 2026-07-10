POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Fahrräder aus Tiefgarage entwendet

Freiburg (ots) - Bereits am Mittwoch, 08. Juli, gegen 18 Uhr, stürzte im Bereich Bahnhofstraße in Kirchzarten ein 34-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrrad und verletzte sich schwer. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall wurde erst im Nachgang der Polizei gemeldet. Bislang liegen zum Unfallhergang keine ...

mehr