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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Fahrräder aus Tiefgarage entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 08.07.2026, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 09.07.2026, 10.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf hier nicht bekannte Art und Weise in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Tüllinger Straße. Aus der Tiefgarage wurden zwei verschlossene, ältere Fahrräder entwendet. Der Diebstahlschaden ist hier nicht bekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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