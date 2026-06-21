Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 21.06.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung/Beleidigung und tätlicher Angriff ++ Körperverletzung ++ Brand eines Pkw ++

Moormerland - Körperverletzung/Beleidigung und tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten

Am Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, kam es im Rahmen einer Feierlichkeit in der Boekzeteler Straße zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 19-jährigen Beschuldigten aus Moormerland und einem 20-jährigen männlichen Opfer. Der Beschuldigte beleidigte dann das Opfer und würgte es, sodass Hautrötungen im Halsbereich entstanden. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung flüchtete der Beschuldigte zunächst fußläufig vor der Polizei, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Dabei ergriff der Beschuldigte die Weste eines Polizeibeamten und drückte diesen von sich weg. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen.

Leer - Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kam es in der Mühlenstraße zu einer Körperverletzung. Dabei wurde das 19-jährige männliche Opfer aus Leer von einem bislang unbekannten Täter sowohl mit der flachen Hand als auch mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Das Opfer wurde dadurch leicht verletzt.

Leer - Brand eines Pkw auf der A 31 FR Bottrop

Am Sonntagmorgen, gegen 05:45 Uhr, geriet ein Pkw zwischen dem Dreieck Leer und der Abfahrt Leer-Nord aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Der 33-jährige Fahrzeugführer aus Westoverledingen wurde nicht verletzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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