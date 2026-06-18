Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 18.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ BMW brennt unter Carport vollständig aus - Wohnhaus leicht beschädigt++ Unbekannter richtet Schlaflager auf Bahre ein++ Mann randaliert in Lebensmittelgeschäft und bedroht Frau++ Baustellenmaterialien entwendet++ Bier über Brötchen gegossen++ Unbekannte verursachen Wasserschaden in Gebäude++Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Weener - BMW brennt unter Carport vollständig aus - Wohnhaus leicht beschädigt

In den heutigen Morgenstunden, gegen 05:20 Uhr, kam es in der Straße In den Dobben in Weener zu einem Pkw-Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein BMW, der unter einem Carport abgestellt war, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das Carport über. Der Pkw brannte vollständig aus. Da es sich um ein Hybridfahrzeug handelte, wurde zum vollständigen Ablöschen des Fahrzeugs ein Container für ein Tauchbad angefordert.

Auch das angrenzende Wohnhaus wurde durch das Brandgeschehen leicht beschädigt. Ein 57-jähriger Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Bewohner blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mittleren fünfstelligen Bereich beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Westoverledingen - Unbekannter richtet Schlaflager auf Bahre ein

In der Zeit von Samstag, 13.06.2026, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.06.2026, 10:00 Uhr, kam es auf dem Friedhof an der Ihrener Straße in Westoverledingen zu einem ungewöhnlichen Sachverhalt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte eine bislang unbekannte Person in einen dortigen Holzschuppen. In dem Schuppen befanden sich unter anderem eine Bahre sowie weitere Utensilien, die im Zusammenhang mit Bestattungen genutzt werden. Auf der Bahre richtete sich die unbekannte Person offenbar ein Schlaflager ein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Friedhofs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Mann randaliert in Lebensmittelgeschäft und bedroht Frau

Am Mittwoch, 17.06.2026, kam es gegen 08:15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Geibelstraße in Emden zu einem Hausfriedensbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen randalierte ein 29-jähriger Mann in dem Geschäft und kam der mehrfachen Aufforderung des Personals, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nach. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der Mann eine 34-jährige Frau.

Die Polizei wurde hinzugezogen und leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Ostrhauderfehn - Baustellenmaterialien entwendet

In der Zeit von Dienstag, 16.06.2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.06.2026, 07:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in der Straße Am Idafehnschloot in Ostrhauderfehn zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten Baustellenmaterialien eines Baugeräteunternehmens. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen unteren Tausenderbereich geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Bier über Brötchen gegossen

Am Mittwoch, 17.06.2026, kam es gegen 09:25 Uhr in einer Bäckerei im Bahnhofsring zu einem Vorfall, bei dem ein 50-jähriger Mann die Mitarbeiterinnen verbal aggressiv anging.

Nach bisherigen Erkenntnissen übergoss der Mann mehrere Brötchen, die sich in der Auslage befanden, mit Bier. Ihm wurde daraufhin ein Hausverbot für die Bäckerei ausgesprochen. Zudem erhielt der 50-Jährige durch die Polizei einen Platzverweis.

Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

Neukamperfehn - Unbekannte verursachen Wasserschaden in Gebäude

In der Zeit von Montag, 01.06.2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.06.2026, 22:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Hausfriedensbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Objekt. Im Inneren kam es anschließend zu einem Wasserschaden. Die genaue Schadenshöheliegt im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise auf entwendetes Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Am Mittwoch, 17.06.2026, kam es gegen 13:20 Uhr in der Heisfelder Straße in Leer zu einem Verkehrsunfall zwischen einer jungen Fahrradfahrerin und einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrradfahrerin mit ihrem Fahrrad einen Fußgängerüberweg, als sie von einem Pkw leicht erfasst wurde. Sie erlitt leichte Schmerzen am Bein. Sachschaden entstand nach derzeitigem Stand nicht.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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