Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer

Emden für Samstag den 20.06.2026

Leer (ots)

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag den 20.06.2026

++ Verstoß Pflichtversicherung ++ Sachbeschädigung ++ Fahrzeugbrand ++ Sturmschäden ++

Leer - Verstoß Pflichtversicherunggesetz

Durch Polizeibeamte wurde am Freitagvormittag ein Fahrzeug in der Bremer Straße festgestellt, dass nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt

Emden - Sachbeschädigung

Am Freitagvormittag wurde in der Danziger Straße ein dort parkender Pkw der Marke Dacia beschädigt. Durch bisher unbekannte Täter wurde der Lack an mehreren Stellen der Karosserie zerkratzt.

Emden - Fahrzeugbrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Samstagmorgen in der Ludwig-Uhland-Straße ein Pkw der Marke Citroen in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Emden gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Emden / Leer - Wetterlage

Im gesamten Einsatzgebiet von Leer und Emden kam es in der Nacht zu zahlreichen Einsätzen aufgrund des Sturmgeschehen. Die Polizei hatte um die 40 Einsätze abzuarbeiten. In Moormerland musste ein Zeltlager mit ca. 300 Kindern geräumt werden. In Emden wurden zwei geparkte Fahrzeug durch einen umgestürzten Baum beschädigt. Außer massiven Sachbeschädigungen kam es zu keinen Personenschäden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-929250 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820

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