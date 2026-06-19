Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 19.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++ Trunkenheit im Schiffsverkehr ++

A 28 / Bereich Leer - Verkehrsunfall

Am 18.06.2026 befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines VW Transporters, der einen mit Beton beladenen Anhänger zog, gegen 9:50 Uhr die Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer. Im Bereich Leer geriet der Anhänger ins Schleudern und kippte um. Dabei wurde Beton auf der Fahrbahn verschüttet. Aufgrund der anschließenden Reinigungsarbeiten war die Autobahn für circa eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich am PKW und am Anhänger.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 18.06.2026 befuhr ein 68-jähriger Trecker-Fahrer gegen 18:15 Uhr den Leda-Jümme-Weg in Ostrhauderfehn. Als er nach links in die Langholter Straße abbiegen wollte, übersah er eine Gruppe von fünf Motorradfahrern, die die Langholter Straße in Richtung Rhauderfehn befuhren. Ein 27-jähriger Motorradfahrer, der ganz vorne fuhr, bremste ab und kam dabei zu Fall. Der unmittelbar hinter ihm fahrende 36-jährige Motorradfahrer bremste ebenfalls ab, konnte eine Kollision mit dem Trecker jedoch nicht mehr verhindern.

Der 27-Jährige und der 36-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die weiteren Motorradfahrer sowie der Treckerfahrer blieben unverletzt. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis circa 22:25 Uhr voll gesperrt.

Emden - Trunkenheit im Schiffsverkehr/Verkehrsunfall

Am 18.06.2026 befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Sportbootes den Kanal "Am Hinter Tief" in Emden. Gegen 22 Uhr fuhr er aus bislang unbekannter Ursache gegen eine Fassade, woraufhin das Boot kenterte und anschließend sank. Der 25-Jährige konnte sich selbst ans Ufer retten. Andere Personen befanden sich nicht auf dem Boot.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Darüber hinaus war der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Feuerwehr war im Einsatz und barg das Boot. Weitere Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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